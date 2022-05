Covid, news di oggi. Bollettino: 30.310 casi, 108 morti. Tasso di positività 12,2%. LIVE (Di giovedì 19 maggio 2022) Rallenta la discesa dei nuovi casi settimanali di Covid. Negli ultimi 7 giorni è stata pari a "-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente", fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe citando i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. L'agenzia sanitaria Usa ha ammonito a considerare di indossare una mascherina all'interno di luoghi pubblici, a prescindere da quanto disposto dai leader locali. In Veneto isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 maggio 2022) Rallenta la discesa dei nuovisettimanali di. Negli ultimi 7 giorni è stata pari a "-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente", fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe citando i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. L'agenzia sanitaria Usa ha ammonito a considerare di indossare una mascherina all'interno di luoghi pubblici, a prescindere da quanto disposto dai leader locali. In Veneto isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio

