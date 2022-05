Covid Liguria: i dati del 19 maggio, 775 nuovi positivi e nessun decesso (Di giovedì 19 maggio 2022) Covid La I nuovi positiv i sono 775 su 6541 tamponi effettuati (1535 molecolari, 5006 antigenici). Il tasso di positività in Liguria è dell' 11,84% , non ci sono decessi nelle ultime ventiquattro ore. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022)La Ipositiv i sono 775 su 6541 tamponi effettuati (1535 molecolari, 5006 antigenici). Il tasso dità inè dell' 11,84% , non ci sono decessi nelle ultime ventiquattro ore. ...

