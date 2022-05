Covid, lieve aumento dei ricoveri al “San Pio”: il bollettino (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Leggero aumento dei ricoveri al “San Pio” di Benevento, dove si passa dai 25 pazienti presenti ieri ai 27 di oggi. E’ quanto comunicato dall’azienda ospedaliera nel consueto bollettino quotidiano. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre si registra la dimissione di un beneventano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Leggerodeial “San Pio” di Benevento, dove si passa dai 25 pazienti presenti ieri ai 27 di oggi. E’ quanto comunicato dall’azienda ospedaliera nel consuetoquotidiano. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre si registra la dimissione di un beneventano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

