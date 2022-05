Covid Italia, rallenta discesa contagi: -14,8% in ultimi 7 giorni (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “rallenta la discesa dei nuovi casi settimanali” di Covid. Negli ultimi 7 giorni è stata pari a “-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente”, fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe citando i dati dell’ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. I contagi settimanali “si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 35 mila casi giornalieri”. Il report registra comunque una riduzione percentuale dei nuovi casi in tutte le regioni, ma si spazia dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria. In calo anche i decessi (763 contro 842), che segnano un -9,4% (38 sono riferiti a periodi precedenti). Rispetto alla scorsa settimana, in 4 province si rileva un incremento percentuale dei nuovi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “ladei nuovi casi settimanali” di. Negliè stata pari a “-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente”, fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe citando i dati dell’ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. Isettimanali “si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7che sfiora i 35 mila casi giornalieri”. Il report registra comunque una riduzione percentuale dei nuovi casi in tutte le regioni, ma si spazia dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria. In calo anche i decessi (763 contro 842), che segnano un -9,4% (38 sono riferiti a periodi precedenti). Rispetto alla scorsa settimana, in 4 province si rileva un incremento percentuale dei nuovi ...

