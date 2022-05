Covid in Lombardia: 3.980 nuovi casi, ricoveri in calo. A Bergamo +329 positivi (Di giovedì 19 maggio 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di giovedì 19 maggio. Nei reparti 51 ricoverati in meno, in terapia intensiva due in più. Effettuati 36.317 tamponi, tasso di positività al 10,9%. Ats Bergamo, l’aggiornamento sulle quarantene: nella nostra provincia 4.613 persone in isolamento obbligatorio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 19 maggio 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di giovedì 19 maggio. Nei reparti 51 ricoverati in meno, in terapia intensiva due in più. Effettuati 36.317 tamponi, tasso dità al 10,9%. Ats, l’aggiornamento sulle quarantene: nella nostra provincia 4.613 persone in isolamento obbligatorio.

