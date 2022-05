Covid, Iannone (FdI): “Speranza non risponde su scandali Campania” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Il ministro Speranza non ha risposto a nessuna delle mie interrogazioni depositate, nelle quali chiedevo di far luce sulle tante ombre della gestione Covid portata avanti dall’amministrazione De Luca in Campania“. Così in una nota il senatore Antonio Iannone. “E’ di queste ore la notizia riguardante l’allargamento dell’inchiesta che coinvolge la Regione Campania sugli appalti indetti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Uno dei tanti scandali che hanno contraddistinto la gestione De Luca e della quale si può sancire, a prescindere dalle verità giudiziarie, l’evidente fallimento politico“, conclude Iannone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Il ministronon ha risposto a nessuna delle mie interrogazioni depositate, nelle quali chiedevo di far luce sulle tante ombre della gestioneportata avanti dall’amministrazione De Luca in“. Così in una nota il senatore Antonio. “E’ di queste ore la notizia riguardante l’allargamento dell’inchiesta che coinvolge la Regionesugli appalti indetti per fronteggiare l’emergenza-19. Uno dei tantiche hanno contraddistinto la gestione De Luca e della quale si può sancire, a prescindere dalle verità giudiziarie, l’evidente fallimento politico“, conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, #Iannone (FdI): '#Speranza non risponde su #Scandali #Campania' ** - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid. Iannone (FdI): Il ministro Speranza non risponde ad interrogazioni su scandali Regione Campania - vocedelpatriota : Covid. Iannone (FdI): Il ministro Speranza non risponde ad interrogazioni su scandali Regione Campania - Agenparl : Covid. Iannone (FdI): Il ministro Speranza non risponde ad interrogazioni su scandali Regione Campania) - - eugenio_iannone : RT @flayawa: Non è vaccinato contro il Covid, è ancora vivo ed ha pure vinto... Incredibile signore e signori! #Djokovic -