Cosa seguire al Wired Next Fest di Firenze se ti interessi di politica e diritti umani (Di giovedì 19 maggio 2022) Ospiti Patrik Zaki, Maximillian Schrems, Barbara Floridia, Lorenzo Pregliasco, Stefano Feltri, Michela Grasso, Pietro Turano, Jessica Giorgia Senesi, Cecilia Sala e Vittorio Emanuele Parisi Leggi su wired (Di giovedì 19 maggio 2022) Ospiti Patrik Zaki, Maximillian Schrems, Barbara Floridia, Lorenzo Pregliasco, Stefano Feltri, Michela Grasso, Pietro Turano, Jessica Giorgia Senesi, Cecilia Sala e Vittorio Emanuele Parisi

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Chi era l’uomo trovato senza vita in #ValdiFiemme? Riconoscete abiti, oggetti e tatuaggi? Che cosa significano le rune… - LavillaMassimo : @__martina33 Jessica è una donna seria che sa cosa vuole e quali percorso professionale da seguire e le cose in cui… - StrangerBandit : Manco vi rendete conto che gioite della morte, non avete più capacità di seguire un ragionamento, a priori non sent… - Rosanna52702609 : @ML_22settembre Ma mi hai iniziato a seguire per rompermi le scatole ?! Non sai nemmeno di cosa sto parlando… ma fate pure ?? - Pazzodiunpazzo : @forneus2001 Ti diranno che l'NBA è intrattenimento se provi a dire una cosa del genere. Vagli a spiegare che non c… -