Cosa sappiamo del Vaiolo delle scimmie trovato anche in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) Il primo caso segnalato dalla Sanità del Massachusetts riguarda un uomo proveniente dal Canada. Ma risultano diversi positivi al Monkeypox virus, collegato al Vaiolo delle scimmie, anche in Europa; in particolare nel Regno Unito, in Portogallo, Spagna e un caso sospetto e due in corso di accertamento in Italia, tutti sotto osservazione presso lo Spallanzani di Roma. Al momento, tutti i casi registrati non riguardano forme gravi di Vaiolo delle scimmie. L'Istituto nazionale di malattie infettive, a proposito della situazione Italiana ha fatto sapere che i casi riguardano «un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie che si era presentato al Pronto soccorso dell'Umberto I. Altri due casi sospetti sono in fase di ...

