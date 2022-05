CorSport: Spezia-Napoli, ampio turnover e passerella per Ghoulam (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro lo Spezia, domenica, ultima gara di campionato, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti darà spazio in campo a chi, in stagione, ha giocato di meno. Il Corriere dello Sport parla di ampio turnover e della possibilità che il tecnico conceda una passerella a Ghoulam, che non sarà più con la squadra l’anno prossimo. “A proposito della gara-sipario di domenica: è prevedibile che Spalletti si affiderà a un ampio turnover, così da dare spazio a chi nell’ultimo periodo ha giocato meno e magari concedere la passerella finale a chi come Ghoulam ha già la valigia pronta”. Non ci sarà, invece, Hirving Lozano, volato in Messico per sottoporsi ad intervento chirurgico alla spalla dopo la lussazione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro lo, domenica, ultima gara di cnato, l’allenatore del, Luciano Spalletti darà spazio in campo a chi, in stagione, ha giocato di meno. Il Corriere dello Sport parla die della possibilità che il tecnico conceda una, che non sarà più con la squadra l’anno prossimo. “A proposito della gara-sipario di domenica: è prevedibile che Spalletti si affiderà a un, così da dare spazio a chi nell’ultimo periodo ha giocato meno e magari concedere lafinale a chi comeha già la valigia pronta”. Non ci sarà, invece, Hirving Lozano, volato in Messico per sottoporsi ad intervento chirurgico alla spalla dopo la lussazione ...

