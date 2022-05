Coronavirus in Italia, in calo trend contagi : oggi 108 vittime (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 30.317 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 30.408 di ieri e soprattutto i 39.317 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 30.317 i nuovi casi di Covid registrati innelle ultime 24 ore, contro i 30.408 di ieri e soprattutto i 39.317di giovedì scorso, a conferma di unsettimanale in costante ...

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #coronavirus #bollettinocovid #cov… - MariannaCafier1 : Dopo il coronavirus dal pipistrello, è arrivato in Italia il vaiolo dalle scimmie. Romani preoccupati per possibile… - andreastoolbox : #Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 30.310 nuovi casi, i morti sono 108 - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 30mila 310 casi e 108 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia sono stati registrati 3… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 30.310 nuovi casi, i morti sono 108 -