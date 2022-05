Convocati Francia: 3 “italiani” e una novità nella lista di Deschamps (Di giovedì 19 maggio 2022) . Il giocatori a disposizione del ct Didier Deschamps ha diramato l’elenco dei Convocati per le prossime gare di Nations League della Francia contro Danimarca, Croazia e Austria. Prima chiamata per Boubacar Kamara del Marsiglia: Portieri: Areola, Lloris, Maignan. Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Centrocampisti: Guendouzi, B. Kamara, Kanté, Rabiot, Tchouameni. Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . Il giocatori a disposizione del ct Didierha diramato l’elenco deiper le prossime gare di Nations League dellacontro Danimarca, Croazia e Austria. Prima chiamata per Boubacar Kamara del Marsiglia: Portieri: Areola, Lloris, Maignan. Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Centrocampisti: Guendouzi, B. Kamara, Kanté, Rabiot, Tchouameni. Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. L'articolo proviene da Calcio News 24.

