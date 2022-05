Conte medita l' uscita dal governo | ma i ministri M5s non lo seguirebbero

Advertising

armdigennaro : RT @dariodangelo91: L'articolo promesso. - Frances80540381 : RT @dariodangelo91: L'articolo promesso. - StandbyAgain : RT @dariodangelo91: L'articolo promesso. - Mirarch3 : RT @dariodangelo91: L'articolo promesso. - 57Davide : RT @dariodangelo91: L'articolo promesso. -

Dario D'Angelo

...era imprevedibile questa traiettoria che adesso è lecito chiedersi cosa farà Di Maio alle prossime elezioni politiche nel caso in cui nel frattempo non sia riuscito a cacciare(cosa che...Nella consapevolezza cheha aperto tre fronti: quello con Mario Draghi, quello interno con Di ... Italia Legge elettorale: il Pdla svolta proporzionale, ma l'ostacolo è Salvini Daniela ... Craxi batte Licheri: clima da "resa del Conte". L'avvocato medita il fallo di reazione L'elezione dell'esponente di Forza Italia alla presidenza della commissione Esteri del Senato scatena le ire dei pentastellati. Una parte del Movimento chiede l'uscita dalla maggioranza. Ma tra le fil ...Il cambio perché lo suggeriscono i sondaggi e per prevenire sorprese in tribunale (la moglie di Casaleggio jr lo ha diffidato dall’usare il logo delle cinque ...