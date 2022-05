(Di giovedì 19 maggio 2022) CAGLIARI (ITALPRESS) – “In questo momento fare delle previsioni su futuri scenari è difficile. Tra i dati meno piacevoli del primo semestre del 2022 però c'è l'inflazione. Se io comprassi gli stessi prodotti di un anno fa, pagherei il 4,8% in più. Una tempesta così non era mai capitata, la previsione è di andare oltre i 5 punti nel secondo semestre”. Così l'amministratore delegato di NielsenIQ Italia, Luca De Nard, aprendo la tre giorni di, la manifestazione che da oltre 35 anni si occupa dire il largo consumo. Dopo due anni di forzata assenza, l'evento avrà nuovamente luogo al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula. Ipositivi del settore del largo consumo registrati nel biennio della pandemia hanno subito una scossa a seguito dell'aumento dell'inflazione e del rallentamento della crescita economica, ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Consumi, Linkontro analizza i trend di acquisto degli italiani -… - leone52641 : RT @Andrea_Radic: A #linkontro @NielsenIQItaly le tendenze dei consumi e ciò che aspetta i mercati nella conferenza stampa di apertura http… - Andrea_Radic : A #linkontro @NielsenIQItaly le tendenze dei consumi e ciò che aspetta i mercati nella conferenza stampa di apertura -

Agenzia askanews

... il che fa presupporre un rientro delle dinamiche deifuori casa. Certo, poi può capitare ... Quali saranno i focus de'Partiamo dl presupposto che non poco è cambiato da quando è ......per il settore e fonte di misurazione ufficiale delle performance distributive e dei', ... Verso2022 L'edizione di quest'anno de, per quanto evento collaudato, segnerà in ... NielsenIQ: prezzi retail +4,8% ei consumatori cambiano abitudini CAGLIARI (ITALPRESS) – “In questo momento fare delle previsioni su futuri scenari è difficile. Tra i dati meno piacevoli del primo ...Alla vigilia dell'appuntamento dedicato alla comunità del largo consumo, il manager fa chiarezza sulla società che lo organizza svelando alcuni dettagli sui suoi progetti futuri e per la quale il nost ...