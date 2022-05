Consiglio dei Ministri straordinario, D'Incà: "Arrivare a legge delega su concorrenza entro maggio" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 maggio 2022 "E' uscita adesso la comunicazione della presidenza del Consiglio semplicemente per poter raggiungere la legge delega sulla concorrenza entro maggio", le parole del ministro D'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 192022 "E' uscita adesso la comunicazione della presidenza delsemplicemente per poter raggiungere lasulla", le parole del ministro D'...

Advertising

fattoquotidiano : Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per comunicazioni del presidente. E’ quanto scritto i… - NicolaPorro : ?? Ultima Ora ?? #Draghi convoca il Consiglio dei ministri d'urgenza: sono tutti all'oscuro dei motivi. Cosa succede… - GiovaQuez : Santoro: 'Da 15 anni non eleggiamo più un presidente del Consiglio seppur indirettamente'. Eh?! Siamo arrivati alle… - NomadeMonade : RT @dottorbarbieri: Il Consiglio dei Ministri è terminato. È durato 10 minuti. - Corry08101961 : RT @scenarieconomic: +++ ULTIM'ORA +++ Per le 18 (ora) è stato convocato d’urgenza un Consiglio dei ministri. I motivi sono al momento sco… -