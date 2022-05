Conigli in gabbia, feriti o deformi per il poco spazio. L’Europa, Italia compresa, vieti questi allevamenti (Di giovedì 19 maggio 2022) Oggi è stata pubblicata una nuova investigazione che documenta le condizioni dei Conigli allevati in Italia. A divulgarla, la coalizione Italiana a sostegno di End the Cage Age, l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che chiede la fine dell’uso di ogni tipo di gabbia per gli animali allevati a scopo alimentare. Le immagini sono state raccolte da Essere Animali — che fa parte della coalizione — tra il settembre 2021 e l’aprile 2022, in sette allevamenti situati in Veneto, la regione dove viene prodotto oltre il 40% della carne di Coniglio a livello nazionale, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nei capannoni gli animali sono rinchiusi in piccole gabbie in batteria, dove sono presenti 2 o 3 Conigli adulti o 6-7 Conigli giovani. Le gabbie sono interamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Oggi è stata pubblicata una nuova investigazione che documenta le condizioni deiallevati in. A divulgarla, la coalizionena a sostegno di End the Cage Age, l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che chiede la fine dell’uso di ogni tipo diper gli animali allevati a scopo alimentare. Le immagini sono state raccolte da Essere Animali — che fa parte della coalizione — tra il settembre 2021 e l’aprile 2022, in settesituati in Veneto, la regione dove viene prodotto oltre il 40% della carne dio a livello nazionale, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nei capannoni gli animali sono rinchiusi in piccole gabbie in batteria, dove sono presenti 2 o 3adulti o 6-7giovani. Le gabbie sono interamente ...

