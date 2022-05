Conferenza stampa Juric: «Brekalo? Sapevamo il suo futuro. Il prossimo anno…» (Di giovedì 19 maggio 2022) Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino parla alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match con la Roma. RICHIESTE – «Le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande partita». Brekalo – «Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico un grande grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Io lo sapevo da tanto, non è stata una sorpresa per me. Ma non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Già sapevo ad inizio campionato ero incazzato, non abbiamo fatto un cambio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), il tecnico del Torino parla alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni Ivan, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match con la Roma. RICHIESTE – «Le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande partita».– «Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico un grande grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Io lo sapevo da tanto, non è stata una sorpresa per me. Ma non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Già sapevo ad inizio campionato ero incazzato, non abbiamo fatto un cambio ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? UEFA Media Open Day: la conferenza stampa di José Mourinho #ASRoma - reportrai3 : Lo speciale di #Report della prossima puntata, dedicato alle stragi di Capaci e via D'Amelio, è stato presentato ie… - ItaliaViva : .@matteorenzi alla conferenza stampa di presentazione de #IlMostro: 'In questo libro ci sono fatti e atti, non opin… - Roberta_Siro : RT @GiovaAlbanese: ? Continassa: #McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo, dovrebbe tornare in campo nel match #FiorentinaJuv… - infoitsport : Allegri, niente conferenza stampa pre Fiorentina Juve: il motivo -