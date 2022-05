Concorso straordinario bis, compilazione domanda: si possono inserire anni di servizio svolti alla primaria o infanzia. [AGGIORNATO] (Di giovedì 19 maggio 2022) Procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale n. 181 del 6 maggio 2022. Le domande si presentano entro il 16 giugno 2022. L'articolo Concorso straordinario bis, compilazione domanda: si possono inserire anni di servizio svolti alla primaria o infanzia. AGGIORNATO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dlegge 23 luglio 2021 n. 106: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale n. 181 del 6 maggio 2022. Le domande si presentano entro il 16 giugno 2022. L'articolobis,: sidi

