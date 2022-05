Compensazioni caro materie in Ance Benevento: la due giorni dedicata alle imprese (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono programmate per il 23 ed il 25 maggio le due giornate organizzate da Ance Benevento allo scopo di offrire supporto alle aziende appartenenti al comparto edile, associate e non associate, che si trovano a dover compilare le istanze di compensazione per far fronte al rincaro di materie prime. A seguito del decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio le aziende che hanno subito, nel secondo semestre 2021 una variazione di oltre l’8% del costo delle materie inserite in un capitolato di spesa con il quale hanno partecipato ad un appalto, potranno presentare richiesta di compensazione entro la scadenza del 27 maggio, seguendo la normativa e le procedure perviste dalla normativa. Le aziende interessate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono programmate per il 23 ed il 25 maggio le due giornate organizzate daallo scopo di offrire supportoaziende appartenenti al comparto edile, associate e non associate, che si trovano a dover compilare le istanze di compensazione per far fronte al rindiprime. A seguito del decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio le aziende che hanno subito, nel secondo semestre 2021 una variazione di oltre l’8% del costo delleinserite in un capitolato di spesa con il quale hanno partecipato ad un appalto, potranno presentare richiesta di compensazione entro la scadenza del 27 maggio, seguendo la normativa e le procedure perviste dalla normativa. Le aziende interessate ...

