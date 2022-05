Come seguire in diretta la sfilata di Dior a Los Angeles (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quartiere della parte ovest della città di Los Angeles, conosciuto per la spiaggia, i canali, e per quell'aspetto bohémien è la destinazione scelta da Kim Jones per presentare la collezione spring 2023 di Dior Men, che sarà trasmessa in streaming sul nostro sito alle 5 di domani mattina, quando a Los Angeles saranno circa le 20 di sera. La scelta di Venice Come cornice per lo show, non è di certo casuale, e sottolinea il legame che la maison ha storicamente con gli USA. Da sapere è anche che durante lo show, sarà svelata una capsule collection che Kim Jones ha realizzato con il guest designer Eli Russell Linnetz, stilista e finalista del premio LVMH, nonché fondatore dell'etichetta ERL, che notoriamente ha vestito A$AP Rocky con una coperta patchwork riciclata per il Met Gala 2021 e Kid Cudi con un abito da sposa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quartiere della parte ovest della città di Los, conosciuto per la spiaggia, i canali, e per quell'aspetto bohémien è la destinazione scelta da Kim Jones per presentare la collezione spring 2023 diMen, che sarà trasmessa in streaming sul nostro sito alle 5 di domani mattina, quando a Lossaranno circa le 20 di sera. La scelta di Venicecornice per lo show, non è di certo casuale, e sottolinea il legame che la maison ha storicamente con gli USA. Da sapere è anche che durante lo show, sarà svelata una capsule collection che Kim Jones ha realizzato con il guest designer Eli Russell Linnetz, stilista e finalista del premio LVMH, nonché fondatore dell'etichetta ERL, che notoriamente ha vestito A$AP Rocky con una coperta patchwork riciclata per il Met Gala 2021 e Kid Cudi con un abito da sposa ...

