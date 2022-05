Clemente Russo se l’è legata al dito | ci è andato giù pesante

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il pugilesi toglie parecchi sassolini dalle scarpe: ecco quali sono i naufraghi che più l’hanno deluso.(fonte instagram)Da poco ritornato in suolo italiano, il pugile di fama mondialeha colto l’occasione per fare un bilancio sui social della sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”. L’atleta ha seguito immediatamente la moglie Laura Maddaloni nelle eliminazioni da Playa Palapa, dopo numerosi rimbalzi sull’isola secondaria di Playa Sgamada.è stato penalizzato al televoto con – citando Vladimir Luxuria – percentuali bulgare, totalizzando un risicato 9% di preferenze da parte del pubblico. Fortemente osteggiato dopo la sua aggressione verbale a Nicolas Vaporidis, l’atleta si ...

Advertising

infoitcultura : Clemente Russo risponde alle domande dei fan: “Siete riusciti a buttarmi fuori” - zazoomblog : Clemente Russo risponde alle domande dei fan: “Siete riusciti a buttarmi fuori” - #Clemente #Russo #risponde… - Novella_2000 : Clemente Russo spara a zero sui naufraghi e rivela chi è per lui il più falso #isola - tuttopuntotv : Clemente Russo risponde alle domande dei fan: “Siete riusciti a buttarmi fuori” #isola #IsoladeiFamosi - RealGossipland : Clemente Russo sclera: lui e la moglie vittime di intrighi a L'Isola ECCO PERCHE' -

Isola dei Famosi 2022, Luxuria difende Alessandro e affonda: 'Tu non sei portavoce del popolo italiano' Il messaggio della produzione La produzione dell' Isola dei Famosi 2022 ha ...L'ex pugile campano, dopo la sua eliminazione nel corso dell'ultima puntata dell 'Isola dei Famosi , è tornato a dire la sua sui social, rispondendo alle curiosità dei fan sul suo profilo Instagram. Isola ...Il pugile Clemente Russo si toglie parecchi sassolini dalle scarpe: ecco quali sono i naufraghi che più l’hanno deluso. Da poco ritornato in suolo italiano, il pugile di fama mondiale Clemente Russo ...Ultimo eliminato da L'Isola dei Famosi, Clemente Russo torna sui social. L'ex naufrago spara a zero sui compagni rivela il più falso ...