Claudia Ruggeri, il nuovo post in bikini è esplosivo: ma c’è un mistero dietro (Di giovedì 19 maggio 2022) Sul profilo Instagram ufficiale di Claudia Ruggeri spunta un post in cui la showgirl posa con uno strepitoso bikini, ma c’è un mistero sotto alla pubblicazione. Miss Claudia è sicuramente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 maggio 2022) Sul profilo Instagram ufficiale dispunta unin cui la showgirl posa con uno strepitoso, ma c’è unsotto alla pubblicazione. Missè sicuramente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Claudia Ruggeri da infarto in spiaggia e il seno le straborda: “Sei una sirena” - #Claudia #Ruggeri #infarto… - infoitcultura : Claudia Ruggeri, ‘debutto’ in spiaggia esplosivo: bollente in costume - infoitcultura : Claudia Ruggeri esagerata: la tuta non la contiene, tutto fuori - infoitcultura : Claudia Ruggeri, costume intero ma sgambato: la posa è sensuale - infoitcultura : Claudia Ruggeri, sotto il costume si vede tutto: dettaglio bollente – FOTO -