Ciro Immobile e Jessica Melena genitori per la quarta volta: annuncio emozionante sui social! (Di giovedì 19 maggio 2022) Bellissime notizie in casa Immobile, con l’attaccante della Lazio che non solo si appresta a vincere per l’ennesima volta la classifica dei cannonieri in Serie A. La notizia più bella è infatti arrivata oggi dagli account social del bomber biancoceleste e della moglie Jessica. Lazio-Immobile Il numero 17 della Lazio sta per diventare padre per la quarta volta. La foto pubblicata sui social non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione, vista la didascalia “5+1” accompagnata da un cuore. Dopo il gender reveal party di Zaccagni e Chiara Nasti, un’altra splendida notizia familiare per il club capitolino. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Bellissime notizie in casa, con l’attaccante della Lazio che non solo si appresta a vincere per l’ennesimala classifica dei cannonieri in Serie A. La notizia più bella è infatti arrivata oggi dagli account social del bomber biancoceleste e della moglie. Lazio-Il numero 17 della Lazio sta per diventare padre per la. La foto pubblicata sui social non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione, vista la didascalia “5+1” accompagnata da un cuore. Dopo il gender reveal party di Zaccagni e Chiara Nasti, un’altra splendida notizia familiare per il club capitolino.

