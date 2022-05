Cirino Pomicino “Un grande inganno il racconto della Seconda Repubblica”

(Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con ilmi riferisco a quello rivolto al Paese, aldel Paese di una volta che è stato messo nelle mani di quelli che sono stati battuti dalla storia e hanno detto balle. Una di queste era la necessità di cambiare il sistema elettorale proporzionale con il maggioritario che avrebbe dato una stabilità politica. Nei primi 10 anniperò abbiamo avuto ben sette governi con altrettanti cambi di maggioranza. Negli anni '80, invece, solo quattro”. Così Paolo, ex ministro del Bilancio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, commenta il suo libro “Il. Controstoria...

Dobbiamo ringraziare il nostro amato presidente della Repubblica Sergio Mattarella che con un ... probabilmente penserete all'ex ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino, che sotto quello pseudonimo raccontò - in libri preziosamente pettegoli come 'Strettamente riservato' - i torbidi ... Negli anni '80, invece, solo quattro". Così Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, commenta il suo libro "Il grande inganno. Controstoria della Seconda Repubblica", ultima fatica letteraria dell'ex ministro Paolo Cirino Pomicino Manfredi Bosco, Paolo Cirino ...