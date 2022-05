Cinema | i film da vedere nel weekend 20 - 22 maggio | i trailer

Advertising

Crunchyroll_it : Arriva 'Suzume no Tojimari' il nuovo film di Makoto Shinkai!!! ? Link alla notizia: - gualtierieurope : Buon lavoro al maestro #NanniMoretti impegnato nelle riprese del suo nuovo film ai Fori Imperiali. #Roma è un set c… - radiocafoscari : Ultima settimana di Classici Fuori Mostra al Cinema Rossini. A chiudere la rassegna ci sarà 'Leila e i lupi', un f… - CinecittaNews : Il film evento Con chi viaggi di YouNuts! arriverà al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da L… - Gorizia_News : Cinema Gorizia: i film in programmazione - -

Sky Tg24

... alle ore 20.30 presso ilDe Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), con il progetto LAMBDAPHONE di Roy Paci pensato in esclusiva per il Festival e con ilHideous di Yann Gonzalez e il ...Dopo aver emozionato il Festival di Cannes, ESTERNO NOTTE arriva ale il regista Marco Bellocchio e il protagonista Fabrizio Gifuni sabato 21 maggio 2022 lo presenteranno ai4 Fontane, Giulio Cesare e Greenwich di Roma. Il racconto di un momento cruciale della storia del nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un uomo. 1978. L'Italia è ... Oscar, cambiano le regole: i film dovranno uscire al cinema Grandi applausi per Tom Cruise a Cannes per presentare “Top Gun: Maverick”. Il discorso in difesa del cinema: “Faccio film per la sala, non farò mai un’esclusiva per lo streaming”. È stato il giorno d ...Alessandro Borghi e Luca Marinelli sono i protagonisti di “Le otto montagne”, film presentato a Cannes 2022, che racconta la storia di un’amicizia ...