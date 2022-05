Ciliegie made in Tuscany | produzione 2022 abbondante Avviata la raccolta

Advertising

giudefilippi : RT @FruitbookMag: Si apre la stagione della raccolta delle #ciliegie in #Puglia, dimezzata nelle quantità ma di qualità ottima. Con circa 3… - FruitbookMag : Si apre la stagione della raccolta delle #ciliegie in #Puglia, dimezzata nelle quantità ma di qualità ottima. Con c… -

L'arrivo del caldo spinge la produzione diin Tuscany. Dopo il drammatico crollo del raccolto dello scorso anno ( - 68%) a causa delle improvvise gelate di aprile proprio quando le ...... un comparto delin Italy divenuto sempre più importante per la difesa biodiversità e l'... tra queste ci sono le mele, le pere, le fragole, le, i cocomeri ed i meloni secondo la Fao. ...Ecco la buona notizia per l'agroalimentare: dopo il drammatico crollo del raccolto dello scorso anno (-68%) a causa delle improvvise gelate di aprile, proprio quando le piante si trovavano nella fase ...In Toscana sono 140 gli ettari destinati alla coltivazione della ciliegia.– 68% di produzione nel 2021.Firenze: L’arrivo del caldo spinge la produzione di ciliegie Made in Tuscany. Dopo il drammatico ...