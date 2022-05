Ciclismo: Giro d'Italia, Oldani vince la 12/a tappa (2) (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) - Lo spagnolo Lopez Perez, giunto a oltre 9' da Oldani, conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. La tappa ha vissuto due momenti toccanti con il passaggio sul luogo in cui, durante la discesa dal passo del Bocco, il 9 maggio 2011 perse la vita Wouter Weylandt, e con quello sul Ponte San Giorgio, ricostruito al posto del “Morandi” crollato il 14 agosto 2018 provocando 43 vittime. Domani 13/a frazione, la Sanremo-Cuneo, di 150 km. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) - Lo spagnolo Lopez Perez, giunto a oltre 9' da, conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Laha vissuto due momenti toccanti con il passaggio sul luogo in cui, durante la discesa dal passo del Bocco, il 9 maggio 2011 perse la vita Wouter Weylandt, e con quello sul Ponte San Giorgio, ricostruito al posto del “Morandi” crollato il 14 agosto 2018 provocando 43 vittime. Domani 13/a frazione, la Sanremo-Cuneo, di 150 km.

Advertising

Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - giroditalia : ??Yet another day where cycling meets the beauty of Calabria's landscape ??Un altro giorno in cui il ciclismo incont… - RaiNews : Con gli occhi lucidi nella sua Messina. L'annuncio più difficile di Vincenzo #Nibali #Giro - sportli26181512 : Giro d'Italia: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali: Seconda vittoria consecutiva per un c… - Ticinonline : A Genova zampata di Oldani #ciclismo #girod'italia #stefanooldani -