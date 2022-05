Ciclismo | Girmay | “Triste per il ritiro dal Giro d’Italia ci vediamo presto”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 maggio 2022) Verso Reggio Emilia senza di lui. L’assente, che il giorno prima aveva trionfato scrivendo la storia e provocando la festa in tutti i paesi africani collegati, ha dovuto abbandonare il. E’ accaduto ieri a causa dei festeggiamenti che avevano visto Biniamsorridente e felice sul podio di Jesi. L’eritreo per la prima volta nella storia ha portato l’Africa in cima al, regalando al suo paese e a un intero Continente la firma in competizione. Ma il colpo ricevuto all’occhio a causa del tappo di champagne stappato lo ha costretto ale ieri non ha gareggiato insieme alla carovana rosa del. In ospedale per accertamenti mentre ilripartiva da Jesi e raggiungeva Reggio, ha salutato tutti. Già qualche ora ...