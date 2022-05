Chiara Nasti risponde alle critiche dopo aver affittato lo Stadio Olimpico per il gender reveal del figlio che aspetta da Mattia Zaccagni: “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende piccoli” (Di giovedì 19 maggio 2022) dopo l’annuncio della gravidanza qualche settimana fa, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, hanno svelato il sesso del loro primo bebè organizzando una festa insieme ad amici e parenti in una location alquanto particolare: lo Stadio Olimpico. La scelta di affittare un intero Stadio per un baby shower non ha fatto rimanere indifferente il popolo social tant’è che l’hashtag #ChiaraNasti è subito diventato di tendenza su Twitter. Non sono mancate critiche e giudizi al vetriolo a cui l’influencer ha prontamente risposto, lasciando probabilmente ancora più basito gli utenti del web: La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare ... Leggi su isaechia (Di giovedì 19 maggio 2022)l’annuncio della gravidanza qualche settimana fa,, calciatore della Lazio, hanno svelato il sesso del loro primo bebè organizzando una festa insieme ad amici e parenti in una location alquanto particolare: lo. La scelta di affittare un interoper un baby shower non ha fatto rimanere indifferente il popolo social tant’è che l’hashtag #è subito diventato di tendenza su Twitter. Non sono mancatee giudizi al vetriolo a cui l’influencer ha prontamente risposto, lasciando probabilmente ancora più basito gli utenti del web: La verità è che non avete mai visto una cosa simile....

