Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico per annunciare il sesso del bebè (Di giovedì 19 maggio 2022) Grande festa allo Stadio Olimpico per Matteo Zaccagni, calciatore della Lazio, e la compagna Chiara Nasti, influencer in dolce attesa di un bebè dal giocatore. La coppia ha scelto il tappeto verde per organizzare il gender reveal party, ovvero la festa per scoprire il sesso del bambino che aspettano. Lo sportivo è sceso in campo e ha segnato un gol pazzesco che ha fatto esplodere in cielo coriandoli azzurri, svelando che il bebè sarà un maschio. Per la festa tanti amici della coppia, tra cui Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La Nasti con il suo pancione a vista stretto in una gonnellina rosa è apparsa raggiante circondata dall'affetto degli amici e dai baci del compagno. Zaccagni le è corso incontro si è ...

