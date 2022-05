Chiara Nasti affitta lo stadio per rivelare il sesso del figlio in arrivo (e scoppia la polemica) (Di giovedì 19 maggio 2022) L’influencer sta aspettando un bebè insieme a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio: da qui l’idea di organizzare un gender reveal party all’Olimpico di Roma, con parenti e amici. Sui social network però piovono critiche, lei risponde: «Dite che è una cafonata? La verità è che disprezzate perché non potete avere lo stesso» Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) L’influencer sta aspettando un bebè insieme a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio: da qui l’idea di organizzare un gender reveal party all’Olimpico di Roma, con parenti e amici. Sui social network però piovono critiche, lei risponde: «Dite che è una cafonata? La verità è che disprezzate perché non potete avere lo stesso»

carloemme50 : @Marco_dreams Chiara Nasti … chi? - 100kSupermario : Chiara Nasti ci ha voluto ricordare che “signori si nasce” e lei, a differenza di Totó , non lo nacque #chiaranasti in #Zaccagni - 7e9572c3642e4cc : @francyfra197979 Ora vado a cercare chi sia Chiara Nasti - fadedthoughtsss : RT @artbymars: brutto quando vi accanite senza motivo contro chiara ferragni quando al mondo esistono influencer come chiara nasti - Vogel_Lynne2112 : RT @dinosmaur0: scusate , ma come è possibile che lasciano un bambino in mano a Chiara Nasti, però a due uomini non sia mai. Mah -