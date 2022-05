Chiara Ferragni, l’invito di Liliana Segre: «Al Memoriale dello Shoah la seguirebbero tanti giovani». E Fedez risponde così (Di giovedì 19 maggio 2022) Liliana Segre si rivolge a Chiara Ferragni auspicando di incontrarla. E Fedez rilancia con un invito al suo podcast. «Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah», ha detto la senatrice a vita in un’intervista a Repubblica. L’interesse dell’imprenditrice digitale servirebbe a sensibilizzare i più giovani. Secondo la senatrice, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, «sono ancora troppo pochi» i visitatori al Memoriale di piazza Srafra che ricorda le vittime dell’Olocausto in Italia. Ferragni potrebbe smuovere gli animi e replicare l’effetto seguito alla sua visita al Museo degli Uffizi a Firenze. Dopo di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 19 maggio 2022)si rivolge aauspicando di incontrarla. Erilancia con un invito al suo podcast. «Mi piacerebbe molto incontraree invitarla a visitare con me il», ha detto la senatrice a vita in un’intervista a Repubblica. L’interesse dell’imprenditrice digitale servirebbe a sensibilizzare i più. Secondo la senatrice, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, «sono ancora troppo pochi» i visitatori aldi piazza Srafra che ricorda le vittime dell’Olocausto in Italia.potrebbe smuovere gli animi e replicare l’effetto seguito alla sua visita al Museo degli Uffizi a Firenze. Dopo di ...

