Chiara Ferragni invitata da Liliana Segre e risponde Fedez: “Io spero che …” (Di giovedì 19 maggio 2022) Chiara Ferragni la conosciamo tutti per essere una nota imprenditrice digitale, moglie di Fedez e una delle donne più importanti e più influenti al mondo. In questi giorni, sembra che la giovane donna abbia ricevuto un invito da parte di Liliana Segre, la senatrice sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz. Quest’ultima sembra voglia incontrare Chiara e lo ha diChiarato nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a Repubblica. Liliana Segre vuole conoscere Chiara FerragniPare che la senatrice voglia incontrare l’imprenditrice al fine di poter sensibilizzare i giovani, visto l’influenza di Chiara. Parlando del Memoriale di Piazza Srafra, che ha ricordato ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 19 maggio 2022)la conosciamo tutti per essere una nota imprenditrice digitale, moglie die una delle donne più importanti e più influenti al mondo. In questi giorni, sembra che la giovane donna abbia ricevuto un invito da parte di, la senatrice sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz. Quest’ultima sembra voglia incontraree lo ha dito nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a Repubblica.vuole conoscerePare che la senatrice voglia incontrare l’imprenditrice al fine di poter sensibilizzare i giovani, visto l’influenza di. Parlando del Memoriale di Piazza Srafra, che ha ricordato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - repubblica : Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: 'Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi' - TazzaDiTee : RT @trashloger: Comunque per me assurdo come l’opinione pubblica tratti le imprenditrici donne tipo Chiara Ferragni come se fossero delle s… - cala_l_asso : RT @enrico_zuc: 'Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah di Milano: 'Sensibilizzerebbe gli adolescenti'' Sempre Lili… -