Chi sono i soldati rimasti nell’acciaieria Azovstal: «I comandanti ancora tutti dentro» (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime 48 ore dall’acciaieria Azovstal di Mariupol sono usciti quasi mille soldati, tra cui 80 feriti. « I miliziani del battaglione nazionalista Azov e le truppe ucraine continuano ad arrendersi», ha detto ieri il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Ma quanti sono invece i militari rimasti dentro il complesso? Secondo alcuni calcoli dovrebbero essere circa un migliaio. Denis Pushilin, presidente dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, dice che tra loro si nascondono «comandanti di altissimo livello». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito che l’uscita dei militari rimasti sarà possibile «solo se depongono le armi e si arrendono». Mentre l’Ucraina ha ricordato di aver dato a tutti ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime 48 ore dall’acciaieriadi Mariupolusciti quasi mille, tra cui 80 feriti. « I miliziani del battaglione nazionalista Azov e le truppe ucraine continuano ad arrendersi», ha detto ieri il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Ma quantiinvece i militariil complesso? Secondo alcuni calcoli dovrebbero essere circa un migliaio. Denis Pushilin, presidente dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, dice che tra loro si nascondono «di altissimo livello». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito che l’uscita dei militarisarà possibile «solo se depongono le armi e si arrendono». Mentre l’Ucraina ha ricordato di aver dato a...

Advertising

RobertoBurioni : A chi dice che non ci sono dati da studi controllati sull’efficacia delle mascherine a scuola ricordo che dati da… - GiovaQuez : Solovyev: 'Super Mario, il premier che nessuno ha eletto, capisce davvero quello che pensano gli italiani? O non im… - GianlucaVasto : Il 'saudita' vuole capire i grillini chi sono. Facile: quei cittadini che si sono rimboccati le maniche per evitare… - attilascuola : RT @itsmeback_: Si sono arresi tutti quelli dell'acciaieria...oddio proprio tutti tutti no...qualcuno è rimasto nel tunnel...chissà chi è r… - MarazitiMassimo : RT @PaoloBorg: A Kharkiv i russi sono stati respinti con le armi oltre il fiume Siverskyi Donets Sono troppo lontani per bombardare la citt… -