Chi è Gabriel Aubry, il nuovo (presunto) amore di Charlize Theron, ancora in causa con la sua ex Halle Berry (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo la stampa americana, Charlize Theron avrebbe interrotto la vita da single grazie al modello canadese Gabriel Aubry. Un passato sentimentale famoso da bad boy… Ecco i dettagli. Foto Ansa/Getty È stata lei la prima a dirlo: la gente fa fatica a crederci e a capirlo. «Ho avuto alcuni appuntamenti, ma non esco con nessuno seriamente da più di cinque anni». Era il 2020 quando Charlize Theron pronunciava queste parole nello studio televisivo dell'amica Drew Barrymore. Sembra, però, che dopo la pandemia le cose stiano cambiando. Perché secondo quanto riporta il settimana Us Weekly, nella vita dell'attrice premio Oscar è appena entrato un nuovo uomo.

