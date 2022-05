Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso (Di giovedì 19 maggio 2022) Termina con un pareggio il recupero della ventisettesima giornata di Premier League tra Chelsea e Leicester Leggi su mediagol (Di giovedì 19 maggio 2022) Termina con un pareggio il recupero della ventisettesima giornata di Premier League tra

Advertising

glooit : Calcio:Premier; 1-1 col Leicester, Chelsea chiude al terzo posto leggi su Gloo - WiAnselmo : RT @Mediagol: Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso - Mediagol : Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso - CalcioPillole : Nella serata dei recuperi in #PremierLeague, finiscono in parità sia #Chelsea-#Leicester che #AstonVilla-#Burnley:… - VoceGiallorossa : ?????????????? Premier League - L'Everton vince in rimonta e si salva. Pareggio tra Chelsea e Leicester #PremierLeague -