Chelsea-Leicester City | DIRETTA LIVE 0-0 | Blues vs Foxes

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 19 maggio 2022) Vi diamo il benvenuto nellatestuale di, recupero della 27ª giornata di Premier League. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00 (ora italiana), con la gara che sarà trasmessa in TV da Sky Sport. Ilè reduce dalla sconfitta per 5-6 d.c.r (0-0 il risultato alla fine dei supplementari) rimediata in finale di FA Cup contro ilrpool di Klopp. Gli ultimi risultati in campionato sono lo specchio di una stagione contraddistinta da molti alti e bassi, che icercheranno di terminare in 3ª posizione nonostante il pericoloso avvicinamento del Tottenham. I londinesi nelle ultime 6 gare di Premier League hanno infatti ottenuto 2 vittorie (contro West Ham e Leeds United), 2 pareggi (con Manchester United e ...