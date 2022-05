Che Fine ha Fatto Sara 3? chiude l’assurda soap-thriller di Netflix: la chiave è nel personaggio di Jean Reno (Di giovedì 19 maggio 2022) Che Fine ha Fatto Sara 3? è arrivata su Netflix il 18 maggio, per chiudere definitivamente una delle soap in salsa thriller dalla trama più assurda e inverosimile mai vista in un prodotto destinato al mercato internazionale. La serie messicana, vista da oltre 55 milioni di account Netflix nel primo mese dal debutto, era partita come un thriller corale intorno ad una misteriosa morte, solo apparentemente accidentale, e si è trasformata nel corso di due stagioni in una soap opera che attinge a piene mani dall’universo narrativo della telenovela sudamericana, come ammesso dallo stesso creatore José Ignacio Valenzuela. Che Fine ha Fatto Sara 3? si incarica, quantomeno, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Cheha3? è arrivata suil 18 maggio, perre definitivamente una dellein salsadalla trama più assurda e inverosimile mai vista in un prodotto destinato al mercato internazionale. La serie messicana, vista da oltre 55 milioni di accountnel primo mese dal debutto, era partita come uncorale intorno ad una misteriosa morte, solo apparentemente accidentale, e si è trasformata nel corso di due stagioni in unaopera che attinge a piene mani dall’universo narrativo della telenovela sudamericana, come ammesso dallo stesso creatore José Ignacio Valenzuela. Cheha3? si incarica, quantomeno, ...

Advertising

masechi : ?? Wall Street, peggior seduta degli ultimi due anni. Stati Uniti e Europa verso la recessione, con inflazione recor… - riotta : Costa 300.000 euro al #M5S la comunicazione di Beppe Grillo che spiega, dal blog, che Putin ha ragione e le democra… - AlexBazzaro : #Conte dopo aver parlato mattina e pomeriggio di “nuove maggioranze”, la sera si è visto con Letta per ribadire che… - yutomanga : RT @GiovaAlbanese: Cena di fine stagione: sia mai che poi comincia il #calciomercato e non c'è più il tempo di farla. Il menu prevede Spagh… - DeltaVeneno : Annuncio che a fine stagione @VPLItaly, mi svincolerò dagli @_ITALIANDREAM_ . Cerco club, solo già strutturati ed in serie A. Grazie. -