"Che cosa è successo a Toni Capuozzo": Mario Giordano rivela lo scandalo, "non fidatevi..." (Di giovedì 19 maggio 2022) Mario Giordano da sempre lotta contro quelli che lui chiama i "tromboni". Tromboni della tv, della scienza, della politica, dell'economia. Ci ha scritto pure un libro. Ora il conduttore di Fuori dal coro, su Rete 4, in una intervista a Sorrisi.com spiega che per lui i tromboni sono "quelli che salgono in cattedra. Hanno la verità in tasca: spiegano, pontificano. Poi si sbagliano. E poi riprendono a spiegare...". Tra questi "i più sfacciati sono anche quelli che alla fine fanno meno danni", osserva Giordano. "Ma come non credere all'illustre economista? O al grande scienziato? Peccato però che spesso siano i fatti a smentirli". Per evitare di diventare tromboni, prosegue il giornalista bisogna coltivare "l'arte del dubbio. Facendoci sempre una domanda in più. E poi con l'umorismo. I tromboni sono privi di autoironia". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)da sempre lotta contro quelli che lui chiama i "tromboni". Tromboni della tv, della scienza, della politica, dell'economia. Ci ha scritto pure un libro. Ora il conduttore di Fuori dal coro, su Rete 4, in una intervista a Sorrisi.com spiega che per lui i tromboni sono "quelli che salgono in cattedra. Hanno la verità in tasca: spiegano, pontificano. Poi si sbagliano. E poi riprendono a spiegare...". Tra questi "i più sfacciati sono anche quelli che alla fine fanno meno danni", osserva. "Ma come non credere all'illustre economista? O al grande scienziato? Peccato però che spesso siano i fatti a smentirli". Per evitare di diventare tromboni, prosegue il giornalista bisogna coltivare "l'arte del dubbio. Facendoci sempre una domanda in più. E poi con l'umorismo. I tromboni sono privi di autoironia". E ...

Advertising

redazioneiene : “L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, tentando per quanto possibile d… - matteorenzi : Sono intervenuto al Senato cercando di fare una riflessione articolata sulle conseguenze della guerra in Ucraina. L… - borghi_claudio : Oggi ho incontrato un economista che era a Roma e voleva incontrarmi. La prima cosa che mi ha detto è 'ma che ci fa… - thewaterflea : RT @AforizmyFraszky: Se davvero ha detto una cosa del genere (ai virgolettati dei meRdia credo il giusto, anche quando riportano le parole… - polteagayst : RT @infastidisco: la cosa che mi fa più rabbia è che hanno fatto passare sissi solo come la ragazza con la bella voce e la stessa maria l’h… -