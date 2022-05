“Ceramica artistica, dal governo 10 milioni per un settore strategico” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono stati appena emanati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti che rendono operative le misure contenute nell’ultima legge di Bilancio, che mirano a sostenere le imprese della filiera della Ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro. I due decreti disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati sia a ridurre i costi delle bollette di gas e dell’energia elettrica per l’anno 2022 di ambedue i settori, sia alla realizzazione di progetti per la valorizzazione dell’attività della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità. Da anni lavoro per il rilancio del settore della Ceramica, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono stati appena emanati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti che rendono operative le misure contenute nell’ultima legge di Bilancio, che mirano a sostenere le imprese della filiera dellae tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10di euro. I due decreti disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati sia a ridurre i costi delle bollette di gas e dell’energia elettrica per l’anno 2022 di ambedue i settori, sia alla realizzazione di progetti per la valorizzazione dell’attività dellae tradizionale e delladi qualità. Da anni lavoro per il rilancio deldella, ...

