Cena d’addio per Insigne | 200 invitati alla festa del capitano del Napoli FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Party di addio per Lorenzo, che ha invitato i suoi ormai ex compagni di squadra al ‘Belvì Resort’ di Somma Vesuviana, insieme con 200. Fra gli ospiti che hanno partecipatoserata anche i fratelli Cannavaro, gli artisti Clementino, Rocco Hunt e anche Gigi D’Alessio. Presenti i calciatori del, oltre a Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis., come testimoniano lerimbalzate sui social, gli ex azzurri Hysaj, Pepe Reina, Simone Verdi e Luigi Sepe, attaccante e portiere della Salernitana. Tra gli ospiti anche Diego Maradona junior. L'articolo proviene da Anteprima24.it.