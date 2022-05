Castel dell’Ovo, turisti accolti da canto sirena Parthenope (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sirena Parthenope è tornata ad abitare Castel dell’Ovo, sull’isolotto di Megaride, nel luogo in cui si è trasformata in divinità e corpo della città di Napoli. La sirena si presenta sotto forma di ologramma e con il suo canto accoglie i visitatori coniugando la tradizione del mito con l’innovazione tecnologica. ”E’ un progetto che mette insieme tradizione e innovazione – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – e che propone le nostre radici attraverso l’uso di nuove tecnologie. È una fruizione molto rivolta ai giovani ma che rappresenta anche un’attrattiva per i turisti. E’ una chiave di lettura di una Napoli del futuro che si trasforma ma senza dimenticare il suo grande patrimonio identitario”. La sirena digitale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Laè tornata ad abitare, sull’isolotto di Megaride, nel luogo in cui si è trasformata in divinità e corpo della città di Napoli. Lasi presenta sotto forma di ologramma e con il suoaccoglie i visitatori coniugando la tradizione del mito con l’innovazione tecnologica. ”E’ un progetto che mette insieme tradizione e innovazione – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – e che propone le nostre radici attraverso l’uso di nuove tecnologie. È una fruizione molto rivolta ai giovani ma che rappresenta anche un’attrattiva per i. E’ una chiave di lettura di una Napoli del futuro che si trasforma ma senza dimenticare il suo grande patrimonio identitario”. Ladigitale ...

