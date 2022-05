CasaPound, corteo il 28 maggio contro il governo Draghi. Anpi e Pd insorgono: manifestazione da vietare (Di giovedì 19 maggio 2022) L’annuncio di un corteo a Roma contro il governo Draghi da parte del movimento CasaPound ha causato fibrillazione e irritazione nel mondo della sinistra. I primi a muoversi sono stati quelli dell’Anpi che hanno chiesto a prefetto e sindaco di vietare la manifestazione. La data scelta, il 28 maggio, “combacia – hanno obiettato – con l’attentato di piazza della Loggia a Brescia (1974) e con gli omicidi nel 1980 a Roma del carabiniere Francesco Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare e a Milano del giornalista Walter Tobagi”. Dunque in quella data non possono manifestare i “fascisti” di CasaPound. Poi è insorto anche il Pd, che esorta il ministro Lamorgese a intervenire. Il responsabile Sicurezza del Pd, Enrico ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) L’annuncio di una Romailda parte del movimentoha causato fibrillazione e irritazione nel mondo della sinistra. I primi a muoversi sono stati quelli dell’che hanno chiesto a prefetto e sindaco dila. La data scelta, il 28, “combacia – hanno obiettato – con l’attentato di piazza della Loggia a Brescia (1974) e con gli omicidi nel 1980 a Roma del carabiniere Francesco Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare e a Milano del giornalista Walter Tobagi”. Dunque in quella data non possono manifestare i “fascisti” di. Poi è insorto anche il Pd, che esorta il ministro Lamorgese a intervenire. Il responsabile Sicurezza del Pd, Enrico ...

Advertising

attilioc39 : RT @CasaPoundItalia: #CasaPound il 28 maggio sarà in piazza. Non accettiamo divieti da chi ha distrutto l’Italia e siede al Governo senza i… - Alessandro_Amad : RT @CasaPoundItalia: #CasaPound il 28 maggio sarà in piazza. Non accettiamo divieti da chi ha distrutto l’Italia e siede al Governo senza i… - CasaPoundItalia : #CasaPound il 28 maggio sarà in piazza. Non accettiamo divieti da chi ha distrutto l’Italia e siede al Governo senz… - Alessandro_Amad : RT @EFlorino: #CasaPound non accetta divieti da chi ha distrutto l’Italia. - EFlorino : #CasaPound non accetta divieti da chi ha distrutto l’Italia. -