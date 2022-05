Carolina Marconi sterile dopo la chemioterapia | Ho congelato un ovulo

(Di giovedì 19 maggio 2022)avere sconfitto il cancro, la modella venezuelana sta combattendo una nuova battaglia per poter adottare un bambinoessere diventataa causa della

Advertising

zazoomblog : Carolina Marconi sterile dopo la chemio: «Ho congelato un ovulo ma solo uno… Ecco perché» - #Carolina #Marconi… - infoitcultura : Carolina Marconi, il commovente racconto dopo la lotta al cancro - mariali94316534 : Carolina Marconi sterile dopo la chemio: «Ho congelato un ovulo, ma solo uno... Ecco perché» - infoitcultura : Carolina Marconi dopo il cancro: 'La mia vita non sarà più quella di prima' - infoitcultura : Carolina Marconi dopo il tumore: 'La mia vita non è più la stessa' -

Leggi anche >sterile dopo la chemio: 'Ho congelato un ovulo, ma solo uno... Ecco perché' Così nel video pubblicato dalla fashion blogger ecco che Mattia Zaccagni ha calciato in ...non si arrende. Dopo aver sconfitto il tumore al seno , l'ex concorrente del Grande Fratello , non vuole accantonare il suo sogno di diventare mamma . Vuole avere un bambino ...Carolina Marconi è tornata a parlare del suo desiderio di un figlio e dei problemi legati alle cure a cui si è sottoposta a causa del cancro.In questi anni abbiamo assistito alla lotta di Carolina Marconi contro il cancro al sento, con l’influencer che ha raccontato le tappe del suo percorso sui social. Carolina Marconi ed il toccante racc ...