Carmen Di Pietro la demolisce: “Spacco tutto”, come un ciclone sull’isola [VIDEO] (Di giovedì 19 maggio 2022) Carmen Di Pietro ha sfogato tutta la sua rabbia che covava da tempo, come un ciclone che si è abbattuto sull’isola. Cos’ha fatto? Carmen Di Pietro (Twitter screenshot)Carmen Di Pietro ha sfogato tutta la rabbia e il risentimento delle ultime settimane in una volta sola. Scopriamo insieme che cosa è accaduto alla naufraga dell’Isola dei Famosi. La di Pietro è un personaggio amatissimo del reality, con i suoi siparietti simpatici e gli strafalcioni della lingua italiana è diventata l’icona dell’Isola dei Famosi dell’edizione di quest’anno. come mamma di Alessandro Iannoni è stata però super criticata, in quanto iperprotettiva e troppo assillante nei confronti del figlio. Alessandro si è spesso lamentato ... Leggi su specialmag (Di giovedì 19 maggio 2022)Diha sfogato tutta la sua rabbia che covava da tempo,unche si è abbattuto. Cos’ha fatto?Di(Twitter screenshot)Diha sfogato tutta la rabbia e il risentimento delle ultime settimane in una volta sola. Scopriamo insieme che cosa è accaduto alla naufraga dell’Isola dei Famosi. La diè un personaggio amatissimo del reality, con i suoi siparietti simpatici e gli strafalcioni della lingua italiana è diventata l’icona dell’Isola dei Famosi dell’edizione di quest’anno.mamma di Alessandro Iannoni è stata però super criticata, in quanto iperprotettiva e troppo assillante nei confronti del figlio. Alessandro si è spesso lamentato ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Io lo so che tutti i pettini vengono al nodo' Carmen Di Pietro sarai per sempre famosa. #isola - chilosanonsisa_ : Quindi tale Aurora ha cacciato le fatine dalla room con LDA più o meno in questo modo: (Sì, questa è una scusa per… - infoitcultura : Carmen di Pietro come era prima dei ritocchini: la naufraga molto diversa - JOtipacheballa : @CotoletteP Il greggio. Che più dite. Ipovrite. La maestra di italiano sarà Carmen Di Pietro - itsjustrosie_ : RT @oocisola: carmen di pietro come godo godo come un riccio -