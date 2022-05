(Di giovedì 19 maggio 2022) Duedi 17 e 18 anni sono stati, in Inghilterra, per l'omicidio di, ilpugliese di 34 anni trovato senza vita lo scorso 12 maggio. La svolta nelle indagini è arrivata nella serata di ieri...

Advertising

PalermoToday : Carlo Giannini, pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield: arrestati due giovani - romatoday : Carlo Giannini, pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield: arrestati due giovani - globalistIT : Omicidio #CarloGiannini, a #Sheffield arrestati due giovani di 17 e 18 anni - LavoroLazio_com : Roma, Giannini-Astolfi (Lega): 'Rompere silenzio su vicenda choc scuola Carlo Levi, oggi in strada protesta genitor… - domenicosabell1 : Carlo Giannini, pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield: un 18enne arrestato per l'omicidio -

, il 34enne pizzaiolo pugliese che da qualche mese si era trasferito in Inghilterra, è stato ucciso a Sheffield con una coltellata. La South Yorshire Police ha comunicato ieri sera la ...Hanno 17 e 18 anni i due giovani arrestati a Sheffield per l'omicidio del 34enne pugliese, compiuto nella notte tra l'11 ed il 12 maggio scorso. Il cadavere dell'uomo è stato trovato da un passante alle 5 del mattino di giovedì scorso nel Manor Fields Park. La svolta nelle ...La South Yorkshire Police ha fermato ieri un 18enne (rilasciato su cauzione) ed oggi un 17enne per l'omicidio di Carlo Giannini, avvenuto il 12 maggio scorso in Inghilterra.Carlo Giannini, il 34enne pizzaiolo pugliese che da qualche mese si era trasferito in Inghilterra, è stato ucciso a Sheffield con una coltellata. La South Yorshire Police ha comunicato ieri sera la ...