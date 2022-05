Cari pacifisti, vi spiego quale pace va chiesta a Putin (Di giovedì 19 maggio 2022) pace, Libertà, Giustizia, sono tutti concetti positivi, ispirazioni universali dell’essere umano. Chi, se non un bruto, può dire di non volerli vedere realizzati? Eppure essi sono di una vaghezza impressionante: ognuno li declina a modo proprio. Se da una parte sono degli assoluti morali, assoluti in teoria non possono essere: una pace assoluta, “perpetua”, non è desiderabile, o meglio essa già esiste e nessuna la vuole perché è la negazione della vita: si chiama morte. Una buona regola è perciò sempre quella di mettere davanti a questi ideali l’aggettivo “quale” e farli seguire da un punto interrogativo. Va bene, anche nel caso dell’Ucraina, ricercare la pace, ma chiediamoci: quale pace? È evidente che una pace, comunque, non ci può stare bene. Certo, se imponessimo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 19 maggio 2022), Libertà, Giustizia, sono tutti concetti positivi, ispirazioni universali dell’essere umano. Chi, se non un bruto, può dire di non volerli vedere realizzati? Eppure essi sono di una vaghezza impressionante: ognuno li declina a modo proprio. Se da una parte sono degli assoluti morali, assoluti in teoria non possono essere: unaassoluta, “perpetua”, non è desiderabile, o meglio essa già esiste e nessuna la vuole perché è la negazione della vita: si chiama morte. Una buona regola è perciò sempre quella di mettere davanti a questi ideali l’aggettivo “” e farli seguire da un punto interrogativo. Va bene, anche nel caso dell’Ucraina, ricercare la, ma chiediamoci:? È evidente che una, comunque, non ci può stare bene. Certo, se imponessimo ...

