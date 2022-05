Carburanti | prezzi oggi | benzina sorpassa gasolio

(Di giovedì 19 maggio 2022)deilatorna abbondantemente più cara del, dopo oltre tre settimane di inversione. La media nazionale deidella verde in self service sfioraquota 1,...

QUOTIDIANO NAZIONALE

dei, oggi la benzina torna abbondantemente più cara del gasolio, dopo oltre tre settimane di inversione. La media nazionale deidella verde in self service sfiora oggi quota 1,...La media del diesel servito si porta a 1,979 euro/litro (contro 1,977), con i punti vendita delle compagnie conmedi praticati compresi tra 1,901 e 2,063 euro/litro (no logo 1,883). I... Prezzi carburanti, nuovi rialzi. Benzina e gasolio: ecco i ritocchi Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Prezzi dei carburanti, oggi la benzina torna abbondantemente più cara del gasolio, dopo oltre tre settimane di ...Il Consiglio federale ha rivolto la stessa risposta negativa ai diversi interventi parlamentari di Plr, Lega e Udc, che chiedevano un’azione ...