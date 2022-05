Carabinieri | Gen Marzo | Nostra mission è educazione ambientale

(Di giovedì 19 maggio 2022) I problemi ambientali, sempre più pressanti per la società e per il mondo, per essere risolti vanno condivisi in modo trasversale fra i vari attori istituzionali e sociali del Paese. A dirlo, a ...

Roma, 19 mag. (askanews) - I problemi ambientali, sempre più pressanti per la società e per il mondo, per essere risolti vanno condivisi in modo trasversale fra i vari attori istituzionali e sociali del Paese. A dirlo, è il Generale di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell Arma dei Carabinieri (CUFA): 'Queste due giornate - ha detto Marzo - ci