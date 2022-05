Carabiniere punito per un post su Facebook Il Tar annulla | “Ha diritto di esprimere la sua opinione”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 maggio 2022)con un giorno di consegna per aver espresso una libera, tra l’altro non offensiva, in un gruppo. Protagonista della vicenda è un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio in Friuli Venezia Giulia e che vive in provincia di Udine. Qui, il militare, in un commento pubblicato a corredo di undi, ha espresso una critica nei confronti dei consiglieri di opposizione del comune in cui risiede, ritenendoli poco propositivi. Una critica politica legittima, da libero cittadino e contribuente, evidentemente non accettata dai consiglieri comunali che ne hanno inviato copia al comandante di stazione presso la quale il militare presta servizio. Nei confronti delè stato dunque avviato un procedimento disciplinare con la ...