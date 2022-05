Carabiniere ferito da pregiudicato. Nsc: «Taser in dotazione al reparto ma mai distribuiti ai militari» (Di giovedì 19 maggio 2022) «Un Carabiniere in forza al Norm di Vimercate è rimasto ferito in seguito all’aggressione da parte di un pluripregiudicato. L’episodio non è né il primo, dall’inizio dell’anno, né sarà l’ultimo purtroppo. Negli ultimi due mesi sono almeno quattro i fatti che hanno visto militari dell’Arma restare feriti a causa delle percosse subite da soggetti spesso in stato psicofisico alterato». Lo dichiara la segreteria provinciale di Monza e Brianza del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) «Esprimiamo solidarietà al collega e anche tutta la nostra amarezza sulle tanto decantare pistole a impulsi elettrici mai distribuite agli equipaggi del Norm benché in dotazione al reparto. Siamo perfettamente consapevoli che tale strumento non rappresenti la soluzione a tutto ma sicuramente porrebbe il ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 19 maggio 2022) «Unin forza al Norm di Vimercate è rimastoin seguito all’aggressione da parte di un pluri. L’episodio non è né il primo, dall’inizio dell’anno, né sarà l’ultimo purtroppo. Negli ultimi due mesi sono almeno quattro i fatti che hanno vistodell’Arma restare feriti a causa delle percosse subite da soggetti spesso in stato psicofisico alterato». Lo dichiara la segreteria provinciale di Monza e Brianza del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) «Esprimiamo solidarietà al collega e anche tutta la nostra amarezza sulle tanto decantare pistole a impulsi elettrici mai distribuite agli equipaggi del Norm benché inal. Siamo perfettamente consapevoli che tale strumento non rappresenti la soluzione a tutto ma sicuramente porrebbe il ...

